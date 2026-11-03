Удары России душат экономику: что будет с бюджетом и зарплатами в Украине

Как российский террор подрывает финансовую стабильность

Инфляция также ускорится до 12,5%, что неизбежно приведет к росту цен на товары первой необходимости, пишет AP.

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Ракетные удары парализовали работу предприятий группы "Метинвест", в частности комбината "Каметсталь" в Каменском. В 2025 году этот завод обеспечивал более четверти всего производства стали в стране, давая работу тысячам украинцев и поставляя материалы для внутреннего строительного рынка.

После попадания пяти баллистических ракет 5 сентября предприятие остановилось, что ударило по смежным отраслям: от строительства до логистики.

Обратите внимание! Генеральный директор "Каметстали" Александр Третьяков подчеркнул, что это самая тяжелая ситуация со времен Второй мировой войны. Ранее металлургия обеспечивала около 6% ВВП, а сейчас этот показатель приближается к нулю.

Сельское хозяйство приносит до 60% валютных поступлений, но из-за атак на порты Черного моря судоходство резко сократилось. По данным аналитиков Lloyd's List Intelligence, в августе трафик в черноморские порты сократился на 90% по сравнению с прошлым годом.

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Альтернативные маршруты через Дунай или по суше обходятся фермерам в разы дороже. Директор по торговле аграрной компании "Нибулон" Владимир Скавинский отметил, что стоимость доставки одной тонны кукурузы в Испанию выросла с 50 до 150 долларов. Это вынуждает аграриев экономить на семенах и удобрениях, что ставит под угрозу будущий урожай и может привести к дефициту продуктов на внутреннем рынке.

Обратите внимание! Украина тратит на оборону около 40% ВВП, и без стабильной работы экономики покрывать эти расходы становится все труднее.

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа предупредила о самом остром кризисе финансирования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Дефицит бюджета на 2026 год достигает почти 25 миллиардов долларов, а ситуация осложняется политическими изменениями в США и задержками финансовой помощи.

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В 2027 году дефицит финансирования, как ожидается, достигнет около 32,6 миллиарда долларов.

Еще примерно 45 миллиардов долларов потребуется на военную помощь в натуральной форме.

Если правительство не найдет дополнительных источников финансирования или не восстановит экспортные мощности, под угрозой окажутся базовые социальные выплаты, зарплаты учителям, врачам и содержание больниц.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Об этом стало известно 28 октября.

Приоритетом остается сектор безопасности и обороны. Что касается остальных расходов государственного бюджета, правительство будет принимать решения в зависимости от наличия ресурсов.