Все через Росію: економіка України щодня втрачає до 2 мільярдів гривень

Наразі українська економіка перебуває у кризовій ситуації. Зокрема, цьому сприяють "простої" бізнесу під час повітряних тривог.

Чому Україна втрачає щодня великі суми коштів

Мова йде про суму 1 до 2 мільярдів гривень втрат від однієї години "простоїв", про що повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, існують дні, коли на добу може бути до 20 годин тривог. Ба більше, лише протягом останнього тижня серпня їх було понад 58 годин – протягом тижня.

Ми говоримо про шалені збитки для економіки. Вона і так зазнає суттєвого тиску через прикриття експорту, перебої логістичних шляхів і логістичних компаній,

– зазначив Кравченко.

Наразі, як розповів міністр, Кабмін намагається знайти рішення, яке дасть "більше гнучкості". Тобто бізнеси зможуть самі приймати рішення, аби:

підтримувати операційну діяльність;

надавати свої послуги;

підтримувати українську економіку під час повітряних тривог.

Олександр Кравченко пояснив, що вже дуже багато бізнесів продовжують роботу під час "жовтого" сигналу, тобто під час повітряної тривоги, яка визначається жовтим кольором.

Є дійсно ряд питань, які треба доопрацьовувати і уточнювати. Зараз багато запитів, щоб більш детально розуміти суть загрози і щоб бізнеси могли більш інформовано приймати рішення,

– сказав Кравченко.

Нагадаємо, що жовтий рівень загрози встановлюється у разі застосування безпілотних літальних апаратів. За цих обставин підприємства та установи можуть продовжувати роботу, якщо на території або в будівлі є укриття.

Якщо ж укриття відсутнє, то діяльність може здійснюватися, але тільки:

за погодженням із трудовим колективом;

лише на період облаштування укриття;

але не довше трьох місяців із дня набрання чинності постановою.

Щодо відвідувачів таких об’єктів: особи здатні самостійно приймати рішення, чи перебувати їм там під час жовтої загрози.

Зокрема, великі мережі почали повідомляти, як вони працюватимуть під час повітряних тривог. Позиції різних компаній відрізняються.