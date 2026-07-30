Саме це найбільше впливає на економіку: НБУ все пояснив

Наразі саме війна залишається фактором, що найбільше впливає на українську економіку. Не варто відкидати і геополітичний вплив. Зокрема, ситуацію на Близькому Сході.

Які фактори найбільше впливають на українську економіку?

Україна надзвичайно залежна від зовнішнього фінансування. Саме тому стабільність допомоги від партнерів є важливим фактором впливу на економіку зараз, вказав НБУ.

У II кварталі зростання економіки відновилося завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків на тлі зниження невизначеності щодо зовнішньої допомоги. За оцінками НБУ, реальний ВВП у ІІ кварталі зріс на 0,8% рік до року,

– наголосив регулятор.