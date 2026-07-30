Какие факторы оказывают наибольшее влияние на украинскую экономику?

Украина чрезвычайно зависима от внешнего финансирования. Именно поэтому стабильность помощи со стороны партнеров является важным фактором, влияющим на экономику в настоящее время, отметил НБУ.

Во II квартале рост экономики возобновился благодаря улучшению состояния энергосистемы и наращиванию бюджетных расходов на фоне снижения неопределенности в отношении внешней помощи. По оценкам НБУ, реальный ВВП во II квартале вырос на 0,8% в годовом исчислении,

– подчеркнул регулятор.