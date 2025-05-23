Ситуація стає все гіршою: що відбувається в економіці України насправді

Торік відновлення економіки сповільнилось. Зокрема, у 2024 році реальний ВВП зріс усього на 2,9%.

Що буде з економікою України у 2025 році

У 2025 році ситуація може стати гіршою. Прогноз зростання ВВП за підсумками цього року знизився до 2,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fitch Ratings.

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Нагадаємо! У попередньому прогнозі Fitch Ratings очікував зростання ВВП на рівні 2,9% у 2025 році.

Це пов'язано з триваючим дефіцитом робочої сили, збитком від атак на газову інфраструктуру і закриттям Покровської шахти через війну,

– зазначає Fitch Ratings.

НБУ посилив монетарну політику, підвищивши ключову ставку до 15,5%. Це була необхідність, з урахуванням збільшення інфляції.

Зверніть увагу! У квітні 2025 року інфляція в річному вимірі зросла до 15,1%.

Інфляційний тиск спричинений неврожаєм, зростанням тарифів на електроенергію та підвищенням цін на послуги мобільного зв'язку. Прогнозується, що середньорічна інфляція становитиме 12,3% у 2025 році,

– йдеться в публікації.

Водночас у 2026 році середньорічна інфляція може знизитись до 6,5%.

Зауважте! За даними НБУ, інфляція в річному вимірі у грудні 2024 року сягнула 12%.