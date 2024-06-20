Як зекономити світло на електропристроях вдома

З підвищенням тарифів на світло у деяких українців почало виникати питання, як зекономити електроенергію. Дійсно, є кілька способів, але на глобальний результат сподіватися не варто.

Як зекономити на бойлері

Сім'я з трьох осіб зазвичай споживає близько 200 кіловат-годин на місяць. Це викликає занепокоєння щодо фінансового навантаження, спричиненого нещодавнім підвищенням тарифів.

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При виборі бойлера слід звернути увагу на його об'єм, особливо для домогосподарств з 2 – 3 осіб. Рекомендований об'єм для сім'ї такого розміру становить від 50 до 60 літрів. Також рекомендується обирати бойлер з класом енергоефективності А/А+ або вище.

Щоб економно користуватися бойлером треба:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера.

Як зекономити на кондиціонері

А от вимикати бойлер на ніч не рекомендується, тому що пристрій витрачає значно більше електроенергії, щоб нагріти воду ніж підтримувати її у сталій температурі.

Під час вибору кондиціонера важливо звернути увагу на інверторні пристрої. Ці пристрої не вимикаються повністю, а переходять у режим меншої потужності після досягнення бажаної температури в приміщенні.

Щоб створити прохолодніше середовище у квартирі під час використання кондиціонера, експерти рекомендують тримати вікна та двері зачиненими. Крім того, придбання жалюзі та світловідбиваючої плівки для вікон може ще більше посилити охолоджуючий ефект.

З метою підвищення енергоефективності та зниження рівня шуму експерти рекомендують використовувати функцію "Еко" на кондиціонерах вдень, а вночі переходити в режим "Сплячий". Таке регулювання не тільки допомагає знизити споживання електроенергії, але й мінімізує шум, що заважає спати.