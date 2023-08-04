Експорт агропродукції продовжує рости: Україна нарощує зв'язки з Євросоюзом

За даними Інституту аграрної економіки за І півріччя 2023 року експорт українських продуктів харчування до країн ЄС та Азії значно зріс. Євросоюз, попри заборони, продовжує нарощувати співпрацю.

Яка ситуація з експортом української продукції

Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2023 року збільшився проти показників 2022 року за відповідний період на 16% і склав 11847 мільйонів доларів (тобто на 10221 мільйона доларів), розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає 24 Канал.

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Микола Пугачов Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка склала майже 82 % вартості українського експорту сільгосппродукції. При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який другий рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Азії, тоді як експорт продовольства в Африку знижується.

Частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами І півріччя 2023 року складає 61%.

За його словами, основним експортером продукції стали країни Євросоюзу. За пів року вони закупили понад 44% українського продовольства – на 5270 мільйонів доларів, на 8 %перевищивши показник за відповідний період 2022 року.

Які країни імпортують найбільше агропродукції

Країни Азіє за це півріччя імпортували на 5% більше української продукції ніж минулого року. Відтак вони заплатили 3755 мільйонів доларів та займають приблизно 32% від усього нашого експорту. Для порівняння Африка імпортувала продукції на 684 мільйонів доларів, що становить 6% від ринку.

За результатами І півріччя 2023 року рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції знову очолив Китай, здійснивши закупівлі на суму 1428 мільйонів доларів і займаючи в географічній структурі нашого експорту 12,1%,

– додав Пугачов.

Друге місце посіла Румунія – за шість місяців вона імпортувала з України на суму 1279 мільйонів доларів. Її частка склала 10,8% від усього українського експорту.

Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до топ-3, забезпечила собі звичне третє місце, імпортувавши агропродукції на суму у 1227 мільйона доларів, тобто 10,4% від загальної вартості,

– розповів член-кореспондент НААН.

Значну частину агропродукції також імпортують:

Польща – 824 мільйонів доларів;

Іспанія – 632 мільйонів доларів;

Нідерланди – 546 мільйонів доларів;

Італія 425 мільйонів доларів;

Єгипет – 402 мільйонів доларів;

Угорщина – 319 мільйонів доларів;

Німеччина – 237 мільйонів доларів.

Сумарно ці країни забезпечили Україні 62% доходів від зарубіжних поставок агропродукції в І півріччі 2023 року. Найбільш прибутковими виявилися такі продукти:

зернові культури – 5316 мільйонів доларів;

олії та жири – 2850 мільйонів доларів;

насіння і плоди олійних – 1123 мільйонів доларів;

залишки й відходи харчової промисловості – 681 мільйона доларів;

м’ясо та субпродукти – 439 мільйонів доларів.

Разом вони забезпечили майже 88% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу. При цьому у 2023 році збільшуються кількісні показники експорту всіх перерахованих позицій, тоді як у грошовому виразі зростання не стосується лише м’ясопродуктів,

– зауважив Пугачов.

За його словами, існує низка факторів, які здатні погіршити ситуацію з українським експортом. До них належать функціонування "зернового коридору", використання альтернативних логістичних шляхів, тривалість обмежень на українську продукцію та загроза їх розширення на інші товари. Навіть якщо ці чинники вирішаться на користь України, все ще існує загроза обстрілів та тероризму на нашій території. Тож до кінця 2023 року може прослідковуватися певна невизначеність у сфері.