Втрати аграріїв через припинення "зернового коридору"

Якби дію "зернового коридору" продовжили б, у другому півріччі експорт української агропродукції був би більшим на 2 мільярди доларів, розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час монетарного брифінгу, передає 24 Канал.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України Наш базовий прогноз базується на припущенні, що „зерновий коридор“ не функціонуватиме під час воєнного стану.

Він додав, що скоріше за все обмеження ЄС щодо імпорту української продукції до 5 країн діятимуть до 15 вересня і не будуть продовженні.

Також, за прогнозами НБУ, Україні все ж вдасться з липня 2023 року по червень 2024 року вивезти усю продукцію заплановану на експорт. Мовиться про зернові, олію та інші сільськогосподарські товари.

Країни ЄС просять продовжити заборону на імпорт українського зерна

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія попросили Євросоюз продовжити тимчасову заборону на імпорт 4 продуктів з України до 15 вересня. Йдеться про пшеницю, ріпак, кукурудзу та олію.

Проте міністр сільського господарства Іспанії Луїса Планаса Пучадеса розповів, що ці країни не проти аби заборона тривала до кінця року.

Нагадаємо! Ще у травні 2023 року ЄС вжив заходів, щоб усунути вузькі місця у логістиці та захистити місцевих фермерів від зниження цін через дешевше українське зерно.