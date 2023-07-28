Потери аграриев из-за прекращения "зернового коридора"

Если бы действие "зернового коридора" продолжили, во втором полугодии экспорт украинской агропродукции был бы больше на 2 миллиарда долларов, рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время монетарного брифинга, 24 Канал.

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Сергей Николайчук Заместитель главы Национального банка Украины Наш базовый прогноз основан на предположении, что «зерновой коридор» не будет функционировать во время военного положения.

Он добавил, что, скорее всего, ограничения ЕС по импорту украинской продукции в 5 стран будут действовать до 15 сентября и не будут продлены.

Также, по прогнозам НБУ, Украине все же удастся с июля 2023 по июнь 2024 вывезти всю продукцию, запланированную на экспорт. Речь идет о зерновых, подсолнечном масле и других сельскохозяйственных товарах.

Страны ЕС просят продлить запрет на импорт украинского зерна

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния попросили Евросоюз Далее временный запрет на импорт 4 продуктов из Украины до 15 сентября. Речь идет о пшенице, рапсе, кукурузе и масле.

Однако министр сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса рассказал, что эти страны не против, чтобы запрет длился до конца года.

Напомним! Еще в мае 2023 года ЕС принял меры, чтобы устранить узкие места в логистике и защитить местных фермеров от снижения цен из-за дешевле украинского зерно.