План Росії провалився: Україна успішно долає енергетичну кризу

У вересні Україна експортувала електроенергії в 5 разів більше, ніж імпортувала. Ситуація, порівняно з серпнем значно покращилася.

Новий рекорд експорту

У вересні Україна експортувала 111,1 тисячі мегават-годин. Це найбільший показник за 2023 рік. 60 від усього показника – 66,7 тисячі мегават-годин надійшло у Словаччину, 40% – 44,4 тисячі мегават-годин у Молдову.

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Для порівняння, у серпні Україна експортувала у 544 рази менше електроенергії, усього – 0,2 тисячі мегават-годин. Імпорт склав – 238 тисяч мегават-годин:

77% – 18,4 тисячі мегават-годин – Словаччина;

23% – 5,4 тисячі мегават-годин – Молдова.

У вересні 2022 року експорт склав 419,8 тисячі мегават-годин.

Україна не використовувала аварійну допомогу, проте залучала галузь відновлювальної енергетики (ВДЕ). Комерційного імпорту наразі немає, експорт до Молдови та Словаччини у поточному місяці склав:

за 1 жовтня – 4,3 тисячі мегават-годин;

за 2 жовтня – 4,6 тисячі мегават-годин.