План России провалился: Украина успешно преодолевает энергетический кризис
Источник:DiXi Group
В сентябре Украина экспортировала электроэнергии в пять раз больше, чем импортировала. Ситуация по сравнению с августом значительно улучшилась.
Новый рекорд экспорта
В сентябре Украина экспортировала 111,1 тысяч мегаватт-часов. Это самый большой показатель за 2023 год. 60% от всего показателя – 66,7 тысячи мегаватт-часов поступило в Словакию, 40% – 44,4 тысячи мегаватт-часов в Молдову.
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Для сравнения, в августе Украина экспортировала в 544 раза меньше электроэнергии, всего – 0,2 тысяч мегаватт-часов. Импорт составил – 238 тысяч мегаватт-часов:
- 77% – 18,4 тысячи мегаватт-часов – Словакия;
- 23% – 5,4 тысячи мегаватт-часов – Молдова.
Украина не использовала аварийную помощь, однако привлекала отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ). Коммерческого импорта пока нет, экспорт в Молдову и Словакию в текущем месяце составил:
- за 1 октября – 4,3 тысячи мегаватт-часов;
- за 2 октября – 4,6 тысячи мегаватт-часов.
Рынок электроэнергии в Украине
В июне произошел рост тарифов на электроэнергию почти вдвое, сейчас цена за киловатт-час составляет – 2,64 гривны. Такое повышение было вынужденным, учитывая состояние энергосистемы. Однако это не конечная цена. По идее, в будущем электроэнергия вырастет до 5 гривен за киловатт-час.
Несмотря на то, что дефицита электроэнергии не будет, отключения все же будут происходить. Насколько сильными будут ограничения, зависит, в том числе и от успешности террористических атак врага.