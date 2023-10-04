План России провалился: Украина успешно преодолевает энергетический кризис

В сентябре Украина экспортировала электроэнергии в пять раз больше, чем импортировала. Ситуация по сравнению с августом значительно улучшилась.

Новый рекорд экспорта

В сентябре Украина экспортировала 111,1 тысяч мегаватт-часов. Это самый большой показатель за 2023 год. 60% от всего показателя – 66,7 тысячи мегаватт-часов поступило в Словакию, 40% – 44,4 тысячи мегаватт-часов в Молдову.

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Для сравнения, в августе Украина экспортировала в 544 раза меньше электроэнергии, всего – 0,2 тысяч мегаватт-часов. Импорт составил – 238 тысяч мегаватт-часов:

77% – 18,4 тысячи мегаватт-часов – Словакия;

23% – 5,4 тысячи мегаватт-часов – Молдова.

В сентябре 2022 года экспорт составил 419,8 тысячи мегаватт-часов.

Украина не использовала аварийную помощь, однако привлекала отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ). Коммерческого импорта пока нет, экспорт в Молдову и Словакию в текущем месяце составил:

за 1 октября – 4,3 тысячи мегаватт-часов;

за 2 октября – 4,6 тысячи мегаватт-часов.