Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 4 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (+10 копеек против 3 октября), а продажа – 38,35 гривны (+15 копеек).

Читайте также Завершится ли эра 36,6 гривны за доллар после важного решения НБУ

Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,8 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,4 гривны (без изменений), а продают за 40,77 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-12 копеек), а продажи – 38,5 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продажи – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,03 гривны (+13 копеек).

Каким будет официальный курс

В комментарии 24 Каналу Олег Пендзин спрогнозировал, что после последних решений НБУ официальный курс вскоре может составить в пределах 37,5 – 38 гривен за доллар.

В то же время такие изменения по стоимости будут касаться только безналичности, а вот наличный рынок будет оставаться стабильным.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет на встречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.