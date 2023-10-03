Курс валют в банках
- В "Минфин" отметили, что 3 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 2 октября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (-10 копеек), а продают в среднем по 40,8 гривны (-8 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,32 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (-49 копеек), а продажа – 41,06 гривны (+22 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,07 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,3 гривны (+20 копеек).
- Евро покупают за 40,4 гривны (-1 копейка), а продают за 40,78 гривны (+8 копеек).
НБУ переходит к управляемой гибкости курса
Управляемая гибкость, к которой перешел Нацбанк, позволит курсу колебаться в обе стороны, но без кардинальных изменений. Следовательно, целью регулятора является минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.
- Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка,
- Способствует лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам,
- Будет уменьшать риски накопления валютных дисбалансов,
- Также украинцы смогут продавать и покупать наличные деньги по старым правилам.
Монетарная политика НБУ по-прежнему будет концентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.
– добавили в НБУ.