Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 3 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 2 октября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (-10 копеек), а продают в среднем по 40,8 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,32 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продажа – (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (-49 копеек), а продажа – 41,06 гривны (+22 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,07 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,3 гривны (+20 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+20 копеек). Евро покупают за 40,4 гривны (-1 копейка), а продают за 40,78 гривны (+8 копеек).

НБУ переходит к управляемой гибкости курса

Управляемая гибкость, к которой перешел Нацбанк, позволит курсу колебаться в обе стороны, но без кардинальных изменений. Следовательно, целью регулятора является минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка,

Способствует лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам,

Будет уменьшать риски накопления валютных дисбалансов,

Также украинцы смогут продавать и покупать наличные деньги по старым правилам.

Монетарная политика НБУ по-прежнему будет концентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.

– добавили в НБУ.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.