Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 3 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 2 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,8 гривні (-8 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,32 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,86 гривні (-49 копійок), а продаж – 41,06 гривні (+22 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,07 гривень (+7 копійок), а продаж – 38,3 гривні (+20 копійок).
- Євро купують за 40,4 гривні (-1 копійка), а продають за 40,78 гривні (+8 копійок).
НБУ переходить до керованої гнучкості курсу
Керована гнучкість, до якої перейшов Нацбанк, дозволить курсу коливатися у два боки, але без кардинальних змін. Відтак метою регулятора є мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсами.
- Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку,
- Сприятиме кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків,
- Зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів,
- Також українці зможуть продавати та купувати готівку за старими правилами.
Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції,
– додали у НБУ.