Буде чинною до кінця жовтня: у Росії продовжили важливу заборону

Російський уряд вирішив продовжити обмеження на експорт дизелю. Правила актуальні для виробників пального.

Що відомо про ситуацію з пальним у Росії

Заборона буде чинною до кінця жовтня, про що пише Reuters.

Наголошується, що Москва запровадила обмеження на експорт бензину, авіаційного пального, а також дизелю. Обмеження набули чинності через дефіцит пального на внутрішньому ринку, який посилився внаслідок ударів по нафтопереробних заводах.

У матеріалі йдеться, що рішення про продовження заборони на експорт дизельного пального ухвалили після наради під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака – представника президента Володимира Путіна, відповідального за нафтову галузь.

Водночас уряд офіційно не оголосив, чи продовжить обмеження.

Зокрема, чинна заборона на експорт дизельного пального має завершитися наприкінці вересня.

За підрахунками Reuters, три з шести найбільших у Росії нафтопереробних заводів із виробництва дизельного пального у вересні були змушені суттєво скоротити виробництво або повністю його зупинити через пошкодження, спричинені атаками безпілотників.

Нагадаємо, що заборону на експорт пального у Росії постійно продовжують. Наприклад, заборона щодо бензину буде чинною до 2027 року.

Зокрема, атаки на НПЗ вплинули й на економічну ситуацію у Росії. Оцінка інфляції на 2026 рік суттєво зросла.