Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін, – WSJ

Експорт російської нафти морським шляхом обвалився на чверть порівняно з середніми показниками попередніх періодів. Все через введення граничної ціни на російську сировину Заходом.

Експорт російської нафти обвалився

У грудні Росія експортувала 2,5 мільйони барелів нафти – це на 22% менше ніж місяць тому, з даними компанії Kpler, що займається дослідженням сировинних товарів.

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Охочих купувати російську нафту меншає

З 5 грудня почало діяти ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія. Такі санкції забороняють европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн.

За словами аналітика компанії Kpler Метта Сміта, нафтове ембарго та гранична ціна на російську сировину залишили невелику жменьку покупців російської нафти, включаючи Індію, Китай, Туреччину та Болгарію, на які поширюються санкції ЄС.

Зимова погода також вплинула на завантаження російської сирої нафти цього місяця. Тому нижчий показник експорту може бути результатом слабкого попиту в Китаї та поганої погоди,

– вважає Сміт.