Экспорт российской нефти обрушился
В декабре Россия экспортировала 2,5 миллиона баррелей нефти – это на 22% меньше месяца назад, с данными компании Kpler, занимающейся исследованием сырьевых товаров.
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Желающих покупать российскую нефть становится меньше
По словам аналитика компании Kpler Мэтта Смита, нефтяное эмбарго и предельная цена на российское сырье оставили небольшую горстку покупателей российской нефти, включая Индию, Китай, Турцию и Болгарию, на которые распространяются санкции ЕС.
Зимняя погода также повлияла на погрузку российской сырой нефти в этом месяце. Поэтому более низкий показатель экспорта может быть результатом слабого спроса в Китае и плохой погоды.
– считает Смит.