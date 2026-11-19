Туреччина побоюється, що нова промислова політика Євросоюзу може послабити її позиції на європейському ринку. Анкара хоче зберегти доступ своїх виробників до європейських переваг.

Чому Туреччина хоче особливого статусу в ЄС

Європейський Союз готує нові промислові правила під назвою "Зроблено в Європі". Вони мають допомогти місцевим виробникам конкурувати з дешевшим імпортом, зокрема китайськими автомобілями, популярність яких у Європі зростає, пише Reuters.

Однак Туреччина може не потрапити до переліку країн, продукція яких матиме переваги за цими правилами. Франція та Німеччина просувають підхід, за яким особливий статус отримають:

27 країн ЄС;

Велика Британія.

Така перспектива непокоїть Анкару. Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що виключення країни з нової системи не захистить європейську промисловість, а, навпаки, зашкодить їй.

Сценарій, за якого Туреччина залишиться поза межами системи "Зроблено в ЄС", означатиме менше нових інвестицій у Туреччину, скорочення ринку для європейських постачальників і виробників автомобілів,

— наголосив він під час галузевого заходу в Берліні.

Чим ризикують Туреччина та європейські виробники

Туреччина є третім за величиною ринком експорту автомобілів для ЄС, а також одним із важливих виробничих майданчиків європейського автопрому, зокрема для такого гіганта, як Ford.

Якщо країна залишиться осторонь нових правил, це вдарить по доходах обох сторін та призведе до втрати мільярдних інвестицій.

Поступово руйнуватимуться інтегровані ланцюги створення вартості, які формувалися протягом останніх трьох десятиліть,

— попередив Болат.

Він закликав Євросоюз визнати "унікальне становище" Туреччини як торговельного партнера, особливо враховуючи її давній митний союз із блоком.

Член правління турецької асоціації експортерів автомобільної промисловості OIB Зекі Шафак Озан заявив, що спочатку Туреччина та ЄС розраховували досягти домовленості до кінця року. Однак він вважає такий термін нереалістичним і припускає, що переговори, ймовірно, триватимуть і на початку 2027-го.

Нагадаємо, Велика Британія також побоюється, що може втратити доступ до переваг нової промислової політики ЄС. Лондон хоче, щоб британські товари отримали таке саме ставлення, як продукція країн блоку. Водночас у Брюсселі пов'язують це з необхідністю узгодження торговельних правил.