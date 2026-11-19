Почему Турция хочет получить особый статус в ЕС

Европейский Союз готовит новые промышленные правила под названием "Сделано в Европе". Они должны помочь местным производителям конкурировать с более дешевым импортом, в частности с китайскими автомобилями, популярность которых в Европе растет, пишет Reuters.

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Однако Турция может не попасть в перечень стран, продукция которых будет иметь преимущества в соответствии с этими правилами. Франция и Германия продвигают подход, согласно которому особый статус получат:

27 стран ЕС;

Великобритания.

Такая перспектива беспокоит Анкару. Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что исключение страны из новой системы не защитит европейскую промышленность, а наоборот, нанесет ей ущерб.

Сценарий, при котором Турция останется за пределами системы "Сделано в ЕС", будет означать сокращение новых инвестиций в Турцию, уменьшение рынка для европейских поставщиков и производителей автомобилей– подчеркнул он во время отраслевого мероприятия в Берлине.

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Чем рискуют Турция и европейские производители

Турция является третьим по величине рынком экспорта автомобилей для ЕС, а также одной из важных производственных площадок европейского автопрома, в частности для такого гиганта, как Ford.

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Если страна останется в стороне от новых правил, это ударит по доходам обеих сторон и приведет к потере миллиардных инвестиций.

Постепенно будут разрушаться интегрированные цепочки создания стоимости, которые формировались на протяжении последних трех десятилетий– предупредил Болат.

Он призвал Евросоюз признать "уникальное положение" Турции как торгового партнера, особенно учитывая ее давний таможенный союз с блоком.

Член правления турецкой ассоциации экспортеров автомобильной промышленности OIB Зеки Шафак Озан заявил, что изначально Турция и ЕС рассчитывали достичь соглашения до конца года. Однако он считает такой срок нереалистичным и предполагает, что переговоры, вероятно, продлятся и в начале 2027 года.

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Напомним, Великобритания также опасается, что может лишиться доступа к преимуществам новой промышленной политики ЕС. Лондон хочет, чтобы к британским товарам применялся тот же режим, что и к продукции стран блока. В то же время в Брюсселе связывают это с необходимостью согласования торговых правил.