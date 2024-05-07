Експорт українського зерна впав на 1,5% порівняно з минулим роком

З початку маркетингового року 2023-2024, який триває з липня 2023 до червня 2024 року, Україна експортувала 41,989 мільйона тонн зерна. Це дещо менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скільки зерна експортувала Україна

У 2022-2023 році Україна експортувала на 0,643 мільйона тонн зерна більше. Різниця складає 1,5%.

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Також протягом цього періоду спостерігалося зниження експорту пшеничного борошна та борошна інших зернових на 33%. Експорт склав 87,6 тисячі тонн, що на 43,2 тисячі тонн менше порівняно з минулим роком. Попри це, Україні вдалося досягти довоєнних експортних показників.

Яким був експорт зернових у 2023-2024 році:

16,002 мільйона тонн пшениці;

2,214 мільйона тонн ячменю;

1,3 тисячі тонн жита;

23,292 мільйона тонн кукурудзи.

Надходження від експорту були нижчими

Попри збільшення фізичних обсягів експорту у 2023 році, вартість експортованих товарів в Україні знизилася на 18,7%, досягнувши 35,8 мільярда доларів.

! Експорт кукурудзи, який збільшився на 5%, у грошовому вираженні приніс на 16,8% менше доходів порівняно з минулим роком.

Доходи від експорту минулого року були одними з найнижчих за останнє десятиліття. Це зумовлено не тільки падінням цін на світовому ринку.

Середня ціна української кукурудзи становила 188 доларів, що істотно нижче світової середньої ціни у 227 доларів.