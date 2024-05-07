Експорт українського зерна впав на 1,5% порівняно з минулим роком
Джерело:Мінагрополітики
З початку маркетингового року 2023-2024, який триває з липня 2023 до червня 2024 року, Україна експортувала 41,989 мільйона тонн зерна. Це дещо менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Скільки зерна експортувала Україна
У 2022-2023 році Україна експортувала на 0,643 мільйона тонн зерна більше. Різниця складає 1,5%.
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Також протягом цього періоду спостерігалося зниження експорту пшеничного борошна та борошна інших зернових на 33%. Експорт склав 87,6 тисячі тонн, що на 43,2 тисячі тонн менше порівняно з минулим роком. Попри це, Україні вдалося досягти довоєнних експортних показників.
Яким був експорт зернових у 2023-2024 році:
- 16,002 мільйона тонн пшениці;
- 2,214 мільйона тонн ячменю;
- 1,3 тисячі тонн жита;
- 23,292 мільйона тонн кукурудзи.
Надходження від експорту були нижчими
Попри збільшення фізичних обсягів експорту у 2023 році, вартість експортованих товарів в Україні знизилася на 18,7%, досягнувши 35,8 мільярда доларів.Наприклад! Експорт кукурудзи, який збільшився на 5%, у грошовому вираженні приніс на 16,8% менше доходів порівняно з минулим роком.
Доходи від експорту минулого року були одними з найнижчих за останнє десятиліття. Це зумовлено не тільки падінням цін на світовому ринку.
Середня ціна української кукурудзи становила 188 доларів, що істотно нижче світової середньої ціни у 227 доларів.Важливо! Різниця частково обумовлена проблемами з логістикою та перетоком прибутків до сусідніх держав, таких як Польща і Румунія, де перепродається значна частина українських зернових.