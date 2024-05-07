Сколько зерна экспортировала Украина

В 2022-2023 году Украина экспортировала на 0,643 миллиона тонн зерна больше. Разница составляет 1,5%.

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Также в течение этого периода наблюдалось снижение экспорта пшеничной муки и муки других зерновых на 33%. Экспорт составил 87,6 тысячи тонн, что на 43,2 тысячи тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, Украине удалось достичь довоенных экспортных показателей.

Каким был экспорт зерновых в 2023-2024 году:

16,002 миллиона тонн пшеницы;

2,214 миллиона тонн ячменя;

1,3 тысячи тонн ржи;

23,292 миллиона тонн кукурузы.

Поступления от экспорта были ниже

Несмотря на увеличение физических объемов экспорта в 2023 году, стоимость экспортируемых товаров в Украине снизилась на 18,7%, достигнув 35,8 миллиарда долларов.

Например! Экспорт кукурузы, который увеличился на 5%, в денежном выражении принес на 16,8% меньше доходов по сравнению с прошлым годом.

Доходы от экспорта в прошлом году были одними из самых низких за последнее десятилетие. Это обусловлено не только падением цен на мировом рынке.

Средняя цена украинской кукурузы составляла 188 долларов, что существенно ниже мировой средней цены в 227 долларов.

Важно! Разница частично обусловлена проблемами с логистикой и перетоком доходов в соседние государства, таких как Польша и Румыния, где перепродается значительная часть украинских зерновых.