"Санкційні аномалії": що відбувається з експортом та імпортом в Росію
Джерело:Deutsche Welle
Після початку повномасштабної війни в Україні, обсяг експорту Євросоюзу до Росії скоротився майже наполовину. Разом з тим експорт до країн СНД зріс на аналогічний обсяг – 48%, оскільки товари потім ідуть в Росію.
Європейський експорт
Згідно з даними Європейського статистичного відомства Eurostat, обсяг європейського експорту з країн ЄС до Росії за рік знизився на 47% й зріс на 48% до країн СНД з яких потім практично весь експорт йде до країни-агресорки.
До теми Німецький експорт до Росії впав більш ніж вполовину за рік: з імпортом все інакше.
- ЄС після вторгнення Росії в Україну експортував до Росії товарів на 36,3 мільярда євро проти 69,2 мільярда доларів у 2021 році.
- Разом з тим за цей же період з ЄС до країн СНД (Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану) надійшло товарів на 20,3 мільярда євро у 2022 році проти порівняно з 13,7 мільярда євро за 2021 рік.
"Санкційні аномалії"
Керівник відділу вивчення даних Euromonitor International Вайдотас Земліс-Балевичус вважає, що значна частина товарів, що надходять до країн СНД із ЄС, перенаправляється до Росії. Експерт підкреслює, що наразі виявив понад сто можливих "санкційних аномалій".
Серед таких аномалій – постачання:
- легкових автомобілів з Литви до Білорусі;
- смартфонів та ноутбуків з Чехії до Казахстану, обсяг експорту яких до країни-агресорки зріс у понад 2 тисячі разів у доларовому вираженні, згідно з офіційною статистикою Казахстану;
- авіаційного гасу з Греції до Грузії. Так Греція, Кіпр, Чехія та Естонія в 3 – 5,5 раза збільшили постачання санкційних товарів у сусідні з Росією країни.