"Санкционные аномалии": что происходит с экспортом и импортом в Россию

После начала полномасштабной войны в Украине объем экспорта Евросоюза в Россию сократился почти наполовину. Вместе с тем экспорт в страны СНГ вырос на аналогичный объем – 48%, поскольку товары затем идут в Россию.

Европейский экспорт

Согласно данным Европейского статистического ведомства Eurostat, объем европейского экспорта из стран ЕС в Россию за год снизился на 47% и вырос на 48% в страны СНГ, из которых затем практически весь экспорт идет в страну-агрессорку.

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ЕС после вторжения России в Украину экспортировал в Россию товаров на 36,3 миллиарда евро против 69,2 миллиарда долларов в 2021 году.

Вместе с тем за этот же период из ЕС в страны СНГ (Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) поступило товаров на 20,3 миллиарда евро в 2022 году по сравнению с 13,7 миллиарда евро за 2021 год.

"Санкционные аномалии"

Экспорт из стран СНГ в Россию также вырос почти на 40% или на 9,4 миллиарда евро. Не увеличили поставки в СНГ только Швеция и Мальта.

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус считает, что значительная часть поступающих в страны СНГ из ЕС товаров перенаправляется в Россию. Эксперт подчеркивает, что в настоящее время обнаружил более ста возможных "санкционных аномалий".

Среди таких аномалий – снабжение:

легковых автомобилей из Литвы в Беларусь;

смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, объем экспорта которых в страну-агрессорку вырос более чем в 2 тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана;

авиационного керосина из Греции в Грузию. Так, Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3 – 5,5 раза увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны.

Справка: под санкционными аномалиями Землис-Балевичус считает экспорт, выросший не менее чем вдвое после начала войны, несмотря на введенные против России санкции.