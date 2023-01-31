Как изменились объемы торговли

Согласно публикации правительства, экспорт Германии в Россию был почти на 60% меньше в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года. Между тем, импорт из страны упал лишь примерно на 49%, несмотря на масштабные усилия отказаться от российского импорта ископаемого топлива.

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Торговля с Россией значительно ослабла с начала российской агрессивной войны против Украины,

– подытожило правительство Германии в письменном ответе на депутатский вопрос, опубликованном в понедельник.

В документе добавляется, что "невозможно" подробно знать, какая часть сокращения немецко-российской торговли является прямым следствием войны, а какая произошла из-за санкций ЕС, наложенных на Москву.

Между тем, свежие данные опроса, обнародованные институтом Ipsos в понедельник, свидетельствуют о том, что готовность немцев поддержать Украину несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом войны.

Хотя во время последнего опроса, проведенного в декабре, подавляющее большинство респондентов все еще поддерживали прием украинских беженцев, поддержка поставок оружия Киеву упала до 48% по сравнению с 55% в апреле 2022 года.

В то же время 43% согласны с утверждением, что "проблемы Украины – не наше дело, и мы не должны вмешиваться". В апреле таких ответов на опрос было меньше трети.