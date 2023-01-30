Поэтому, в частности, в Польше участились митинги фермеров. Последний из них прошел в польском городе Хелми. Agrounia. Участники уже готовятся к следующей акции.

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Чем европейцам мешает украинское зерно?

Из-за облегчения торговли с Украиной после российского вторжения украинское дешевое зерно заполонило хранилища в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Это серьезно усложнило жизнь местным фермерам, многие из которых, по заявлениям организаций, имеют долги.

Как говорится в обнародованном в понедельник, 30 января, общем докладе шести пострадавших восточноевропейских стран, аграрии нуждаются в государственной защите и внедрении новых правил импорта зерна для устранения этих проблем.

Сейчас появляется все большее число признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе, – отмечается в документе.

В своем общем докладе шесть восточноевропейских стран ЕС выражают готовность и дальше оказывать поддержку аграрному сектору в Украине, если это не будет иметь негативных последствий для их собственных рынков. Аграрии также рассчитывают на получение компенсаций.

Отмечается, что министры сельского хозяйства стран Евросоюза 30 января обсудят в Брюсселе эту ситуацию, которая повлекла за собой удешевление сельскохозяйственной продукции, и возможные пути решения проблемы.

Почему украинское зерно остается в ЕС

Из-за ограничения путей экспорта зерна из Украины, крупнейшего поставщика в мире, многим бедным странам грозил голод. Для решения этой проблемы Евросоюз создал так называемые коридоры солидарности, облегчив этим транспортировку и пограничный контроль украинской сельхозпродукции.

Позже выяснилось, что значительная часть украинского зерна попадает не в бедные страны, а оседает в восточноевропейских странах ЕС как корм для скота, где благодаря дешевизне вытесняет с рынков продукцию местных фермеров.

В этой связи объединения восточноевропейских аграриев выражают свое недовольство действиями министров и требуют принятия шагов по ограничению импорта.

Фермеры больше в долгах, а министерство ничего не делает, но, глядя на погром у нас в стране. Обещали позаботиться о польской земле, а сегодня эту землю все больше культивирует иностранный капитал, – говорится в сообщении польской организации Агроуния.