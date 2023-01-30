Через це, зокрема, у Польщі почастішали мітинги фермерів. Останній з них пройшов у польському місті Хелмі, повідомляє Agrounia. Учасники уже готуються до наступної акції.

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Чим європейцям заважає українське зерно ?

Через полегшення торгівлі з Україною після російського вторгнення, українське дешеве зерно заполонило сховища у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Це серйозно ускладнило життя місцевим фермерам, багато з яких, за заявами організацій, мають борги.

Як ідеться в оприлюдненій у понеділок, 30 січня, спільній доповіді шести постраждалих східноєвропейських країн, аграрії потребують державного захисту та впровадження нових правил імпорту зерна для усунення цих проблем.

Зараз з'являється дедалі більше ознак того, що цей приріст, якщо його не обмежити, може створити серйозні труднощі для виробників ЄС в аграрному секторі, – наголошується у документі.

У своїй спільній доповіді шість східноєвропейських країн ЄС висловлюють готовність і надалі надавати підтримку аграрному сектору в Україні, якщо це не матиме негативних наслідків для їх власних ринків. Аграрії також розраховують на отримання компенсацій.

Зазначається, що міністри сільського господарства країн Євросоюзу 30 січня обговорять у Брюсселі цю ситуацію, яка спричинила подешевшання сільськогосподарської продукції, і можливі шляхи вирішення проблеми.

Чому українське зерно скуповується у ЄС

Через обмеження шляхів експорту зерна з України, яка є найбільшим постачальником у світі, багатьом бідним країнам загрожував голод. Для вирішення цієї проблеми Євросоюз створив так звані коридори солідарності, полегшивши цим транспортування та прикордонний контроль для української сільгосппродукції.

Згодом з'ясувалося, що значна частина українського зерна потрапляє не у бідні країни, а осідає у східноєвропейських країнах ЄС як корм для худоби, де завдяки дешевизні витісняє з ринків продукцію місцевих фермерів.

У зв'язку з цим обʼєднання східноєвропейських аграріїв висловлюють своє невдоволення діями міністрів і вимагають прийняття кроків для обмеження імпорту.

Фермери більше в боргах, а міністерство нічого не робить, але дивлячись на погром у нас в країні. Обіцяли подбати про польську землю, а сьогодні цю землю все більше культивує іноземний капітал, – говориться у повідомленні польської організації Агроунія.