Морська логістика країни-агресорки продовжує тріщати по швах, змушуючи місцевих експортерів гарячково шукати обхідні шляхи. Гучні обіцянки кремлівського керівництва про стабільність ринку розбилися об сувору реальність заблокованих південних маршрутів.

Що відбувається з морськими поставками ворога

У вересні Росія змогла вивезти через порти Чорного та Азовського морів лише 300 тисяч тонн зерна, що майже у 16 разів менше за торішні показники. Загалом морський експорт агропродукції з країни-агресорки скоротився у 2,5 раза, повідомляє "Кримський вітер".

Російські термінали на півдні фактично зупинилися, втративши 93,7% обсягів порівняно з вереснем минулого року, коли вдалося вивезти 4,74 мільйона тонн. Жовтнева статистика виглядає не краще: за перші 20 днів місяця відвантаження через усі порти впали вчетверо, сягнувши лише 1,13 мільйона тонн.

Чому альтернативні маршрути не рятують ситуацію

На тлі логістичного колапсу російські компанії гарячково перекидають вантажі на Балтійське море. У вересні балтійські порти відвантажили 1,2 мільйона тонн зерна, що становить понад 60% усього морського експорту ворога за місяць. Ще 400 тисяч тонн відправили через Каспійське море до Ірану, а мізерні 50 тисяч тонн пішли через Далекий Схід.

Проте повністю замінити південні маршрути неможливо. Доставка через Балтику обходиться значно дорожче: перевезення до Єгипту цим шляхом коштує на 30-35% більше за тонну, ніж через Чорне море. Крім того, географія постачань різко звузилася: якщо торік російську пшеницю купували 29 країн, то зараз їх залишилося лише 15.

Як Путін намагався приховати реальні збитки

Після виходу з Чорноморської зернової угоди влітку 2023 року Володимир Путін самовпевнено обіцяв, що Росія легко замінить українське зерно на світовому ринку. Навіть восени цього року він переконував, що українські атаки на російське судноплавство завдали збитків лише на 1% ВВП і не є критичними.

Питання, пов'язані з вивезенням наших товарів, ми вирішимо, а отже, ніякого дефіциту на світовому ринку не буде,

– запевняв очільник Кремля.

Однак реальні цифри доводять протилежне: російський зерновий союз визнає, що всі сухопутні маршрути та інші порти здатні прийняти в найкращому разі лише половину тих вантажів, які раніше йшли через південь.

Раніше ми писали, що через обмежені можливості чорноморських портів Україна та Польща розглядають масштабне розширення транзиту нашого зерна до європейських морських вузлів.