Что происходит с морскими поставками противника

В сентябре Россия смогла вывезти через порты Черного и Азовского морей лишь 300 тысяч тонн зерна, что почти в 16 раз меньше прошлогодних показателей. В целом морской экспорт агропродукции из страны-агрессора сократился в 2,5 раза, сообщает "Крымский ветер".

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Российские терминалы на юге фактически остановились, потеряв 93,7% объемов по сравнению с сентябрем прошлого года, когда удалось вывезти 4,74 миллиона тонн. Октябрьская статистика выглядит не лучше: за первые 20 дней месяца отгрузки через все порты сократились в четыре раза, достигнув всего 1,13 миллиона тонн.

Почему альтернативные маршруты не спасают ситуацию

На фоне логистического коллапса российские компании лихорадочно перебрасывают грузы на Балтийское море. В сентябре балтийские порты отгрузили 1,2 миллиона тонн зерна, что составляет более 60% всего морского экспорта врага за месяц. Еще 400 тысяч тонн отправили через Каспийское море в Иран, а ничтожные 50 тысяч тонн пошли через Дальний Восток.

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Однако полностью заменить южные маршруты невозможно. Доставка через Балтику обходится значительно дороже: перевозка в Египет этим путем стоит на 30–35 % больше за тонну, чем через Черное море. Кроме того, география поставок резко сузилась: если в прошлом году российскую пшеницу закупали 29 стран, то сейчас их осталось всего 15.

Как Путин пытался скрыть реальные убытки

После выхода из Черноморского зернового соглашения летом 2023 года Владимир Путин самоуверенно обещал, что Россия легко заменит украинское зерно на мировом рынке. Даже осенью этого года он утверждал, что украинские атаки на российское судоходство нанесли ущерб лишь в размере 1% ВВП и не являются критическими.

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Вопросы, связанные с вывозом наших товаров, мы решим, а значит, никакого дефицита на мировом рынке не будет– уверял глава Кремля.

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Однако реальные цифры доказывают обратное: Российский зерновой союз признает, что все сухопутные маршруты и другие порты способны принять в лучшем случае лишь половину тех грузов, которые ранее шли через юг.

Ранее мы писали, что из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают возможность значительного расширения транзита нашего зерна к европейским морским узлам.