Как планируют спасти украинский экспорт и что обещают польским фермерам

Из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают масштабное расширение транзита нашего зерна в европейские морские узлы. Перспективы такого сотрудничества уже обсудили заместитель министра агрополитики Денис Башлык и госсекретарь польского профильного министерства Малгожата Громадская, о чем сообщает Минагрополитики.

Главным условием новых договоренностей является полная прозрачность перевозок и защита внутреннего рынка соседей. Денис Башлык подчеркнул, что Киев заинтересован исключительно в транзите продукции в третьи страны, без какой-либо продажи на территории Польши.

Мы предлагаем организовать транзит украинского зерна через Польшу в морские порты. Для нас принципиально важно, чтобы такое сотрудничество не создавало дополнительных рисков для польских аграриев,

– Денис Башлык, заместитель министра агрополитики.

Когда ожидать окончательного решения

Украинская сторона уже имеет предварительные наработки с Министерством инфраструктуры Польши по организации таких перевозок. Следующим шагом станут расширенные консультации в Варшаве, к которым будут привлечены профильные министерства, аграрные ассоциации и представители бизнеса обоих государств. Малгожата Громадская подтвердила готовность к диалогу, подчеркнув важность четкого предварительного согласования повестки дня.

Важно! Российская агрессия и постоянные угрозы в акватории Черного моря нанесли серьезный удар по возможностям Украины продавать продовольствие. Имеющиеся альтернативные маршруты пока способны покрыть лишь около 50 % от необходимых объемов экспорта. Это создает прямые риски сокращения производства, уменьшения посевных площадей в Украине и несет реальную угрозу для мировой продовольственной безопасности, что вынуждает правительственных чиновников искать быстрые логистические решения.

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Кстати, логистика украинской агропродукции вновь сталкивается с серьезными вызовами, связанными с погодными условиями и факторами безопасности. Это заставляет перевозчиков пересматривать условия сотрудничества и диктовать новые правила игры на рынке.