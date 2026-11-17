Регулярні атаки українських безпілотників продовжують руйнувати морську логістику Росії і вже позначаються на роботі великих експортерів. Через зупинку чорноморських портів один із найбільших зернових трейдерів країни змушений іти на радикальні кроки заради виживання.

Чому компанія звільняє працівників

Російський "Деметра-Холдинг" вже розпочав масові скорочення штату. Кількість працівників компанії може зменшитися вдвічі, пишуть російські "Відомості".

За даними джерел видання, хвиля скорочень зачепила не лише рядових співробітників, а й топменеджерів холдингу.

У самій компанії підтвердили факт звільнень, але виправдовують це "необхідністю підвищити ефективність роботи підрозділів".

Водночас керівництво намагається заспокоїти залишки персоналу, обіцяючи зберегти трудові колективи безпосередньо на портових комплексах.

Зауважте! Загалом у 26 компаніях групи працювало понад 2 800 осіб. Якщо штат справді скоротять удвічі, це може означати масштабну реструктуризацію холдингу.

Як українські дрони паралізували експорт

Головною причиною фінансових проблем "Деметра-Холдинга" стали пошкодження і зупинки його основних об'єктів на Чорному морі.

Улітку українські безпілотники атакували підприємства групи:

Наприкінці липня дрони зупинили роботу зернового термінала "Тамань";

12 серпня припинив роботу Новоросійський зерновий термінал;

Того самого дня пошкоджень зазнав Новоросійський комбінат хлібопродуктів.

Директор практики "Споживчий сектор та АПК" Strategy Partners Роман Самойлов вважає, що через простій портових потужностей компанії доводиться скорочувати витрати.

За його оцінкою, якщо обмеження триватимуть, скорочення працівників можуть розпочати й інші великі російські зернотрейдери.

Варто знати! "Деметра-Холдинг" відіграє провідну роль в експорті зерна з Росії. Компанія володіє Новоросійським зерновим терміналом, половиною комплексу "Тамань" та понад 35% Новоросійського комбінату хлібопродуктів. Їхня сукупна потужність сягала понад 21 мільйона тонн зерна на рік.

Нагадаємо, проблеми з експортом уже позначилися на обсягах перевалки зерна з Росії через Чорне море. За перші 20 днів жовтня через порт Новоросійська відвантажили лише 59,6 тисячі тонн зерна проти 1,7 мільйона тонн рік до року. Москва намагалася перенаправити експорт через балтійські порти, однак вони не змогли повністю компенсувати втрати чорноморських маршрутів.