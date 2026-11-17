Почему компания увольняет сотрудников

Российский "Деметра-Холдинг" уже приступил к массовым сокращениям штата. Число сотрудников компании может сократиться вдвое, пишут российские "Ведомости".

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По данным источников издания, волна сокращений затронула не только рядовых сотрудников, но и топ-менеджеров холдинга.

В самой компании подтвердили факт увольнений, но оправдывают это "необходимостью повысить эффективность работы подразделений".

В то же время руководство пытается успокоить оставшийся персонал, обещая сохранить трудовые коллективы непосредственно на портовых комплексах.

Обратите внимание! Всего в 26 компаниях группы работало более 2 800 человек. Если штат действительно сократят вдвое, это может означать масштабную реструктуризацию холдинга.

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Как украинские дроны парализовали экспорт

Главной причиной финансовых проблем "Деметра-Холдинга" стали повреждения и остановки его основных объектов на Черном море.

Летом украинские беспилотники провели атаки на предприятия группы:

В конце июля дроны остановили работу зернового терминала "Тамань";

12 августа прекратил работу Новороссийский зерновой терминал;

В тот же день повреждения получил Новороссийский комбинат хлебопродуктов.

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Директор практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Роман Самойлов считает, что из-за простоя портовых мощностей компании приходится сокращать расходы.

По его оценке, если ограничения продлятся, сокращение сотрудников могут начать и другие большие российские зернотрейдеры.

Стоит знать! "Деметра-Холдинг" играет ведущую роль в экспорте зерна из России. Компания владеет Новороссийским зерновым терминалом, половиной комплекса "Тамань" и более 35% Новороссийского комбината хлебопродуктов. Их совокупная мощность достигала более 21 миллиона тонн зерна в год.

Напомним,проблемы с экспортом уже сказались на объемах перевалки зерна из России через Черное море. За первые 20 дней октября через порт Новороссийска отгрузили лишь 59,6 тысячи тонн зерна против 1,7 миллиона тонн годом ранее. Москва пыталась перенаправить экспорт через балтийские порты, однако они не смогли полностью компенсировать потери черноморских маршрутов.