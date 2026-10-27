Что происходит с экспортом зерна из России

За первые 20 дней октября через Новороссийск компаниям удалось вывезти всего лишь 59,6 тысячи тонн зерна, тогда как в прошлом году эта цифра достигала 1,7 миллиона тонн, пишут российские СМИ.

Реклама Adv

популярные видео

Прогнозы

Общая картина для экономики врага выглядит еще хуже.

С 1 по 20 октября Россия сократила отгрузки зерна на экспорт через все свои порты в четыре раза – до 1,135 миллиона тонн против 4,515 миллиона тонн годом ранее.

Больше всего сократились поставки основных зерновых культур:

объемы продаж пшеницы упали в четыре раза – до 1 миллиона тонн;

экспорт ячменя сократился в 5,7 раза – до 61 тысячи тонн;

отгрузки кукурузы сократились в 2,2 раза – до 51 тысячи тонн.

Во второй декаде октября экспортная активность российских портов несколько оживилась. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать значительное отставание от прошлогодних показателей.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему Балтийское море не спасает ситуацию

На фоне масштабных проблем с черноморскими перевозками Россия перебрасывает логистику на Балтийское море.

За первые две декады октября балтийские порты отгрузили 875 тысяч тонн зерна, что в 11 раз превышает прошлогодние показатели.

Наибольшие объемы прошли через такие порты:

Санкт-Петербург – 308 тысяч тонн;

Усть-Луга – 294 тысячи тонн;

Высоцк – 273 тысячи тонн.

Однако рост перевалки через Балтику пока не компенсирует потери южных портов, ведь только один Новороссийск в прошлом году за аналогичный период отгрузил 1,7 миллиона тонн зерна.

Обратите внимание! Логистический коллапс мгновенно ударил по географии поставок. Если в прошлом году российскую пшеницу закупали 29 стран, то сейчас их количество сократилось почти вдвое – до 15.

Напомним, альтернативные порты не способны обрабатывать те же объемы агропродукции, что и черноморские, а доставка зерна покупателям через Балтику обходится значительно дороже. По оценкам брокерской компании Ifchor Galbraiths, перевозка в Египет по этому маршруту обходится на 30 – 35 % дороже за тонну, чем через Черное море.