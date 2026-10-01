Почему замена не сработала

По данным консалтинговой компании Kpler, в пиковый сезон через альтернативные маршруты прошла лишь десятая часть от объемов, которые могут обработать основные черноморские порты России, пишет Bloomberg.

С июля по сентябрь пять ключевых портов увеличили перевалку зерна и масличных культур примерно до 1,3 миллиона тонн:

Усть-Луга и Высоцк на Балтийском море;

Астрахань и Махачкала на Каспийском море;

и Славянка на Дальнем Востоке.

Однако за тот же период основные черноморские порты России могли бы обработать около 12 миллионов тонн.

В сентябре отгрузки зерна через Усть-Лугу, Высоцк, Астрахань и другие отдаленные порты выросли в восемь раз, достигнув почти 800 тысяч тонн.

В то же время эксперты отмечают, что даже такой рост не означает, что Россия нашла полноценную замену Черному морю.

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Суровая реальность заключается в том, что принципиально не существует экспортных маршрутов, которые могли бы заменить Черное море,

– сказал управляющий директор SovEcon Андрей Сызов.

По его словам, волшебного способа просто взять и удвоить экспорт не существует.

Почему логистика разрушает планы

Проблема для России заключается не только в мощностях портов. Зерно нужно доставить в них из южных регионов, где сосредоточено значительное производство.

Однако альтернативные маршруты значительно дороже.

По оценкам брокерской компании Ifchor Galbraiths, доставка в Египет через Балтику уже обходится на 30–35% дороже за тонну, чем по традиционному черноморскому маршруту.

Если посмотреть на географию продаж российского зерна, я думаю, что это просто не имеет смысла,

– пояснил Алексей Кузьмис из Thurlestone Shipping.

Он отметил, что Россия продает значительные объемы зерна в Северную Африку, в частности, в Тунис, Алжир и Египет. Поэтому перевод экспорта на северные или дальневосточные маршруты значительно удорожает логистику.

Напомним, ранее Кремль объявил, что планирует использовать для экспорта зернаарктический порт Мурманск, который традиционно переваливал уголь и руду. Однако без огромных государственных субсидий этот маршрут является убыточным. А в условиях приближения зимы и технологических ограничений он все равно не сможет компенсировать России потерю черноморских портов.