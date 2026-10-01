Чому заміна не спрацювала

За даними консалтингової компанії Kpler, у піковий сезон через альтернативні маршрути пройшла лише десята частина від обсягів, які можуть обробити основні чорноморські порти Росії, пише Bloomberg.

З липня до вересня п'ять ключових портів збільшили перевалку зерна та олійних культур приблизно до 1,3 мільйона тонн:

Усть-Луга та Висоцьк на Балтійському морі;

Астрахань і Махачкала на Каспійському морі;а

та Слов'янка на Далекому Сході.

Однак за той самий період основні чорноморські порти Росії могли б обробити близько 12 мільйонів тонн.

У вересні відвантаження зерна через Усть-Лугу, Висоцьк, Астрахань та інші віддалені порти зросли у вісім разів, сягнувши майже 800 тисяч тонн.

Водночас експерти наголошують, що навіть таке зростання не означає, ніби Росія знайшла повноцінну заміну Чорному морю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сувора реальність полягає в тому, що принципово не існує експортних маршрутів, які могли б замінити Чорне море,

– сказав керуючий директор SovEcon Андрій Сизов.

За його словами, магічного способу просто взяти й подвоїти експорт не існує.

Чому логістика руйнує наміри

Проблема для Росії полягає не лише в потужностях портів. Зерно потрібно доставити до них із південних регіонів, де зосереджене значне виробництво.

Однак альтернативні маршрути значно дорожчі.

За оцінками брокерської компанії Ifchor Galbraiths, доставка до Єгипту через Балтику вже коштує на 30 – 35% дорожче за тонну, ніж звичним чорноморським шляхом.

Якщо подивитися на географію продажів російського зерна, я думаю, що це просто не має сенсу,

– пояснив Олексій Кузьміс із Thurlestone Shipping.

Він зазначив, що Росія продає значні обсяги зерна до Північної Африки, зокрема, Тунісу, Алжиру та Єгипту. Тому переведення експорту на північні або далекосхідні маршрути значно здорожчує логістику.

Нагадаємо, раніше Кремль анонсував, що планує використати для експорту зерна арктичний порт Мурманськ, який традиційно перевалював вугілля та руду. Проте без величезних державних субсидій цей маршрут є збитковим. А в умовах наближення зими та технологічних обмежень він все одно не зможе компенсувати Росії втрату чорноморських портів.