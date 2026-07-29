Почему русские порты начали ограничивать прием зерна

Сразу три крупных зерновых терминала России на Черном море ввели ограничения на прием зерна автомобильным транспортом. По информации источников Reuters , решение связано с ростом рисков для судоходства после атак беспилотников на российские зерновозы и портовую инфраструктуру.

Речь идет о терминалах NZT и KSK в порту Новороссийска, а также ZTKT в порту Тамань. Совокупно они могут переваливать более 20 миллионов тонн зерна в год, в то время как общий морской экспорт российского зерна составляет около 50 миллионов тонн ежегодно.

После введения ограничений на судоходство в Азовском море часть зерна из южных регионов России начала перенаправляться в черноморские порты автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако атаки на черноморскую инфраструктуру также участились, что заставило операторов пересмотреть логистику.

Россия ищет альтернативные маршруты экспорта

По словам собеседников агентства, сейчас Россия более активно рассматривает балтийские порты как самое безопасное альтернативное направление для экспорта зерна. В то же время, этот маршрут требует дополнительных логистических затрат и не может полностью заменить черноморские мощности.

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Еще одним вариантом остается Каспийское море, однако этот маршрут используется преимущественно для поставок в Иран. Кроме того, риски на этом направлении также выросли из-за войны на Ближнем Востоке и недавней атаки на иранское судно.

По данным Reuters, ночное движение судов в порту Новороссийска до сих пор ограничено из-за угрозы ударов беспилотников. Участники рынка признают, что рост рисков все больше влияет на российскую экспортную логистику и затрудняет стабильную поставку зерна на ключевые рынки, в частности в Египет и Турцию.

Кстати, Россия рискует зафиксировать самые низкие объемы экспорта пшеницы за июль с 2017 года. Причиной стали ограничения судоходства через Керченский пролив, которые существенно усложнили работу ключевых портов Азовского моря.