Почему Россия резко сократила экспорт зерна

Российский экспорт зерна столкнулся с серьезными трудностями после ограничения судоходства через Керченский пролив, пишут российские СМИ. По прогнозу аналитической компании "СовЭкон", в июле Россия сможет экспортировать лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы.

Это примерно на 30% меньше, чем в июле прошлого года, когда поставки составили 2,1 миллиона тонн, а также почти вдвое ниже среднего показателя за последние пять лет (3,1 миллиона тонн). Из-за блокады портов Азовского моря украинскими Силами обороны Россия рискует потерять 2% всего экспорта своего зерна по морю.

Российские аналитики отмечают, что июльский показатель может стать самым низким с 2017 года. Основной причиной называют ограничения навигации через Керченский пролив после атак беспилотников в акватории Азовского моря.

Под угрозой оказалось до 25% всего российского экспорта зерна и подсолнечного масла, ведь именно такая доля продукции традиционно отгружается через мелководные порты, расположенные за Керченским проливом. Дополнительным негативным фактором стал снижение спроса со стороны Турции и Египта, которые являются одними из крупнейших покупателей российской пшеницы.

Какие последствия это имеет для российской логистики

По информации отраслевых источников, экспорт зерна через Дон в настоящее время фактически остановился. В предыдущем сезоне по этому маршруту Россия экспортировала 14,7 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что составляло около 27% общего зернового экспорта страны.

Представители российского аграрного бизнеса заявляют, что портовые элеваторы уже переполнены. Закупки зерна практически прекратились, новые партии не принимаются, а часть уже заключенных экспортных контрактов оказалась под угрозой срыва из-за невозможности отгрузить продукцию.

Теоретически зерно можно было бы перенаправить в черноморские порты, в частности в Новороссийск и Туапсе. Однако участники рынка отмечают, что их мощностей недостаточно для перевалки таких объемов. Кроме того, железнодорожная инфраструктура не рассчитана на резкое увеличение грузопотока, что может привести к масштабным логистическим заторам.

По мнению представителей отрасли, длительная блокировка Азово-Донского бассейна может не только сократить экспорт зерна, но и негативно повлиять на перерабатывающие предприятия, портовую инфраструктуру и экономическую ситуацию в южных регионах России.

В то же время усиление российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области вызвало новые проблемы и для украинского зернового экспорта. Судовладельцы начали массово отменять рейсы, а страховщики приостановили оформление полисов военного риска, что уже сказывается на внутренних ценах на зерно.