Почему Россия теряет экспорт

За последние девять дней в результате ударов Украины по акватории Азовского моря повреждения получили более 100 российских судов, пишет The Moscow Times.

Украинские атаки парализовали работу портов Азова и Тамани, через которые Москва экспортировала миллионы тонн зерна.

По подсчетам аналитиков, на эти два порта приходится:

15 % экспорта зерновых из России;

17–21% поставок растительных масел за рубеж.

Некоторые эксперты считают, что по этим маршрутам экспортируется еще больше урожая – до 25% зерна и масел.

В частности, через мелководные порты за Керченским проливом Москва ведет торговлю со странами Ближнего Востока. Особенно важен этот маршрут для экспорта в Турцию, которая закупает почти каждую пятую тонну российского зерна.

Какие альтернативы есть у России

По словам источников, из-за украинских ударов российские власти уже сообщили судоходным компаниям, что прекращают принимать заявки на прохождение через Керченский пролив.

В настоящее время министерства транспорта и сельского хозяйства пытаются найти альтернативные маршруты для экспортеров зерна из регионов, где началась уборка урожая.

В то же время специалисты отмечают, что экспорт зерновых из России придется перестраивать буквально "на ходу", причем в самый разгар сезона и в условиях топливного кризиса. По их мнению, эта задача представляется практически нереальной.

Чтобы поток пошел по новому маршруту, необходимо, чтобы станции, терминалы и порты были готовы принять эти объемы. Если где-то возникнет "узкое место", нехватка мощностей для разгрузки или перевалки и т. п., это затормозит весь процесс поставок,

– уверен Николай Личок из "АгроТренда".

К тому же для запуска альтернативных маршрутов экспорта правительству, вероятно, придется предоставить бизнесу субсидии, ведь он не сможет покрыть дополнительные расходы на транспортировку зерна.

Таким образом, Украина наносит удар не только по российской нефти, но и по экспорту другой важной продукции, еще больше ограничивая доходы и возможности Москвы.

Напомним, всего за 9 суток Силы беспилотных систем Украины перехватили в Азовском море уже 116 российских судов, как рассказал командующий СБС "Мадяр". Это делает невозможным вывоз продукции на экспорт с баз России на большие танкеры.