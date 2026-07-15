Чому Росія втрачає експорт

За останні дев’ять днів внаслідок ударів України по акваторії Азовського моря пошкоджень зазнали понад 100 російських суден, пише The Moscow Times.

Українські атаки паралізували роботу портів Азова і Тамані, через які Москва експортувала мільйони тонн зерна.

За підрахунками аналітиків, на ці два порти припадає:

15% експорту зернових з Росії;

17–21% постачань рослинних олій за кордон.

Деякі експерти вважають, що цими маршрутами експортується ще більше врожаю – до 25% зерна та олій.

Зокрема, мілководні порти за Керченською протокою Москва торгує з країнами Близького Сходу. Особливо важливий цей шлях для експорту до Туреччини яка купує майже кожну п’яту тонну російського зерна.

Які альтернативи має Росія

За словами джерел, через українські удари російська влада вже повідомила судноплавним компаніям, що припиняє приймати заявки на проходження Керченською протокою.

Наразі міністерства транспорту та сільського господарства намагаються знайти альтернативні маршрути для експортерів зерна з регіонів, де розпочалися жнива.

Водночас фахівці говорять, що експорт зернових Росії доведеться перебудовувати буквально "з коліс" та ще й на самому піку сезону і в умовах паливної кризи. На їхню думку, це завдання видається майже нереальним.

Щоб потік пішов новим маршрутом, потрібно, щоб станції, термінали та порти були готові прийняти ці обсяги. Якщо десь виникне “вузьке місце”, нестача потужностей для розвантаження або перевалки тощо, це загальмує весь процес постачання,

– упевнений Микола Личок з "АгроТренду".

До того ж для запуску альтернативних маршрутів експорту уряду, ймовірно, доведеться надати бізнесу субсидії, адже він не подужає додаткові витрати на транспортування зерна.

Таким чином, Україна б'є не лише по російській нафті, але й по експорту іншої важливої продукції, обмежуючи ще більше доходи й можливості Москви.

Нагадаємо, лише за 9 діб Сили безпілотних систем України вполювали в Азовському морі вже 116 суден росіян, як розповів командувач СБС "Мадяр". Це унеможливлює вивіз продукції на експорт з баз Росії до великих танкерів.