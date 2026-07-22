Чому Росія різко скоротила експорт зерна

Російський експорт зерна натрапив на серйозні труднощі після обмеження судноплавства через Керченську протоку, пишуть росЗМІ. За прогнозом аналітичної компанії "СовЭкон", у липні Росія зможе експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці.

Це приблизно на 30% менше, ніж у липні минулого року, коли постачання становили 2,1 мільйона тонн, а також майже вдвічі нижче середнього показника за останні п'ять років (3,1 мільйона тонн). Через блокаду портів Азовського моря українськими Силами оборони Росія ризикує втратити 2% усього експорту свого зерна морем.

Російські аналітики говорять, що липневий результат може стати найнижчим із 2017 року. Основною причиною називають обмеження навігації через Керченську протоку після атак безпілотників в акваторії Азовського моря.

Під загрозою опинилося до 25% усього російського експорту зерна та соняшникової олії, адже саме така частка продукції традиційно відвантажується через мілководні порти, розташовані за Керченською протокою. Додатковим негативним чинником став слабший попит із боку Туреччини та Єгипту, які є одними з найбільших покупців російської пшениці.

Які наслідки це має для російської логістики

За інформацією галузевих джерел, експорт зерна через Дон наразі фактично зупинився. У попередньому сезоні цим маршрутом Росія експортувала 14,7 мільйона тонн зерна та продуктів його перероблювання, що становило близько 27% загального зернового експорту країни.

Представники російського аграрного бізнесу заявляють, що портові елеватори вже переповнені. Закупівлі зерна майже припинилися, нові партії не приймаються, а частина вже укладених експортних контрактів опинилася під загрозою зриву через неможливість відвантажити продукцію.

Теоретично зерно можна було б переорієнтувати на чорноморські порти, зокрема Новоросійськ і Туапсе. Однак учасники ринку наголошують, що їхніх потужностей недостатньо для перевалки таких обсягів. Крім того, залізнична інфраструктура не розрахована на різке збільшення вантажопотоку, що може призвести до масштабних логістичних заторів.

На думку представників галузі, тривале блокування Азово-Донського басейну може не лише скоротити експорт зерна, а й негативно вплинути на підприємства з перероблення, портову інфраструктуру та економічну ситуацію в південних регіонах Росії.

Водночас посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини спричинило нові проблеми і для українського зернового експорту. Судновласники почали масово скасовувати рейси, а страховики призупинили оформлення полісів воєнного ризику, що вже впливає на внутрішні ціни на зерно.