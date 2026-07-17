Судновласники відмовляються заходити до українських портів

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одеської області ситуація з українським зерновим експортом різко ускладнилася. Як повідомляє видання ASAP Agri, міжнародні судновласники почали масово скасовувати укладені фрахтові угоди, а страхові компанії припинили оформлення нових полісів воєнного ризику.

Після серії ударів по цивільних суднах і портових об'єктах перебування в українських територіальних водах стало надто ризикованим для більшості перевізників. Без страхового покриття воєнних ризиків виконання рейсів стає економічно невигідним, через що частина суден відмовляється заходити до українських портів. Хоча, варто зазначити, що й російські зерновози потерпають від українських ударів.

Наслідки вже відчувають українські трейдери. Деякі великі компанії тимчасово призупинили закупівлю зерна на умовах CPT-порт (доставка до портового термінала), а ті оператори, які продовжують працювати, знизили закупівельні ціни на зерно нового врожаю приблизно на 300 гривень за тонну. Це означає додаткові втрати для українських аграріїв, які знову зіткнулися з логістичними труднощами.

Конкуренти України вже займають її місце на ринку

Поки українські експортери стикаються з проблемами, міжнародний ринок швидко адаптується. Покупці дедалі активніше переключаються на зерно з Румунії та Болгарії, які можуть забезпечити стабільні поставки через свої чорноморські порти.

Зокрема, у румунському порту Констанца ціна фуражної пшениці з поставкою у серпні вже зросла до 216 євро за тонну (близько 247 доларів) на базисі FOB. Частина румунських продавців навіть тимчасово призупинила продажі, очікуючи подальшого зростання цін через збільшення попиту.

Аналітики зазначають, що через систематичні російські атаки Україна вже втратила близько третини своїх експортних потужностей у ключових чорноморських портах. Якщо логістичні проблеми збережуться, українські виробники ризикують втратити частину традиційних зовнішніх ринків, які дедалі активніше займають конкуренти з країн Європейського Союзу.