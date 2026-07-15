Що відбувається з аграрним експортом
Понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти в Одеській області, про що пише Reuters.
Причиною втрат стало посилення російських ракетних та дронових атак.
У межах угоди, яка мала забезпечити можливість експорту зерна через Чорне море для обох країн, порти Одещини раніше переправляли близько 6 мільйона тонн вантажів на місяць. Однак нині Москва та Київ активізували удари по ключових джерелах доходів одне одного.
- Українські сили атакують російську енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтові танкери.
- Водночас Росія останніми тижнями значно посилила обстріли чорноморських портів.
У середньому Україна може експортувати близько 4 мільйони тонн зерна на місяць. Про це повідомили у торгівельному департаменті Української аграрної конфедерації (УАК).
В останні сезони Україна забезпечувала близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи, тому тривалі перебої можуть вплинути на світові ринки.
В УАК попередили: якщо чинна інтенсивність атак збережеться і не буде проведено ремонтних робіт, уже за кілька місяців інфраструктура може зазнати критичних пошкоджень.
Джерела Reuters у галузі повідомили, що трейдери стикаються із серйозними логістичними труднощами, зокрема закупівлею, продажем, відвантаженням, накопиченням вантажів, цінами та фрахтом.
Крім того, за словами ще одного джерела в галузі, чотири з 13 великих зернових терміналів у портах припинили закупівлю зерна.
Що ще відомо про експорт
Нагадаємо, що порт Чорноморська був атакований у ніч з 10 на 11, а також з 11 на 12 липня. Зокрема, портові активи Кернел також зазнали важких ударів.
Також було зруйновано та пошкоджено зернові силоси, а ще резервуари для зберігання соняшникової олії. Внаслідок подій було заблоковано, втрачено або суттєво погіршено якість приблизно 45 тисяч тонн пшениці та 9 тисяч тонн соняшникової олії.