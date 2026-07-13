Що відомо про наслідки атаки для "Кернел"

Під удар потрапили виробничі потужності компанії "Кернел", повідомили в компанії.

У компанії повідомили, що внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання для навантаження та розвантаження, інженерну інфраструктуру, а також лінії електропостачання. Через масштабні руйнування підприємство було змушене повністю призупинити роботу своїх експортних терміналів.

Крім цього, зруйновано й пошкоджено зернові силоси та резервуари для зберігання соняшникової олії. Через це було заблоковано, втрачено або суттєво погіршено якість приблизно 45 тисяч тонн пшениці та 9 тисяч тонн соняшникової олії.

Попри масштаб руйнувань, серед працівників постраждалих немає. У компанії зазначають, що цього вдалося досягти завдяки впровадженим заходам безпеки.

Наразі триває повна технічна оцінка збитків, обсягу втраченого збіжжя та необхідних капітальних витрат. Терміни відновлення роботи портових потужностей залежатимуть від завершення робіт із ліквідації наслідків та висновків інженерного аудиту,

– повідомили в компанії.

Наслідки атаки / фото Latifundist

Наслідки атаки / фото Latifundist

Чому росіяни регулярно б'ють по інфраструктурі Одещини

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог останнім часом активізувався на півдні України. Він зазначив, що інтенсивність атак на Одеську область не зменшується.

Сьогодні балістика дуже часто, практично ледь не кожного дня летить. Напередодні була наша портова-припортова інфраструктура, там одна людина загинула. Перед тим було влучання в промисловий об'єкт,

– сказав речник.

Крім того, кількість реактивних "Шахедів" не зменшується, а в окремих випадках навіть зростає частка їхнього застосування. Водночас українські сили активно використовують дрони-перехоплювачі для боротьби з ворожими цілями. Проте балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії на Одеську область.

До слова, попередня атака "Кернел" на Одещині відбулася 5 травня. Тоді російські дрони атакували термінал компанії в Чорноморську, що призвело до витоку понад 1 100 тонн олії, але витік вдалося оперативно локалізувати.

Атака спричинила масштабну пожежу, пошкодила інфраструктуру та призупинила роботу терміналу, що впливає на логістичні ланцюги та економіку.