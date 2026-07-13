Что известно о последствиях атаки для "Кернел"
Под удар попали производственные мощности компании "Кернел", сообщили в компании.
В компании сообщили, что в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инженерная инфраструктура, а также линии электроснабжения. Из-за масштабных разрушений предприятие было вынуждено полностью приостановить работу своих экспортных терминалов.
Кроме того, разрушены и повреждены зерновые силосы и резервуары для хранения подсолнечного масла. Из-за этого было заблокировано, утрачено или существенно ухудшено качество примерно 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла.
Несмотря на масштаб разрушений, среди работников пострадавших нет. В компании отмечают, что этого удалось добиться благодаря внедренным мерам безопасности.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В настоящее время проводится полная техническая оценка ущерба, объема потерянного зерна и необходимых капитальных затрат. Сроки возобновления работы портовых мощностей будут зависеть от завершения работ по ликвидации последствий и выводов инженерного аудита,
– сообщили в компании.
Последствия атаки / фото Latifundist
Последствия атаки / фото Latifundist
Почему россияне регулярно наносят удары по инфраструктуре Одесской области
Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг в последнее время активизировался на юге Украины. Он отметил, что интенсивность атак на Одесскую область не уменьшается.
Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне пострадала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту,
– сказал пресс-секретарь.
Кроме того, количество реактивных ракет "Шахед" не уменьшается, а в отдельных случаях доля их применения даже растет. В то же время украинские силы активно используют дроны-перехватчики для борьбы с вражескими целями. Однако баллистические ракеты остаются одним из главных инструментов давления России на Одесскую область.
К слову, предыдущая атака на "Кернел" в Одесской области произошла 5 мая. Тогда российские дроны атаковали терминал компании в Черноморске, что привело к утечке более 1 100 тонн масла, но утечку удалось оперативно локализовать.
Атака вызвала масштабный пожар, повредила инфраструктуру и приостановила работу терминала, что сказывается на логистических цепочках и экономике.