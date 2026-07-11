Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог останнім часом активізувався на півдні України. За його словами, російські війська завдають ударів по Одещині балістикою, авіаційними ракетами та ударними безпілотниками.

Росіяни регулярно б'ють по інфраструктурі Одещини

Сергій Братчук зазначив, що інтенсивність атак на Одеську область не зменшується.

Сьогодні балістика дуже часто, практично ледь не кожного дня летить. Напередодні була наша портова-припортова інфраструктура, там одна людина загинула. Перед тим було влучання в промисловий об'єкт,

– сказав він.

Крім того, кількість реактивних "Шахедів" не зменшується, а в окремих випадках навіть зростає частка їхнього застосування. Водночас українські сили активно використовують дрони-перехоплювачі для боротьби з ворожими цілями.

Речник Української добровольчої армії вибухи на Одещині: відео

Речник Української добровольчої армії наголосив, що Росія продовжує шукати можливості для нових атак по південних регіонах України.

Сьогодні були влучання, на жаль, і в припортову інфраструктуру на півдні Одеської області. Мовиться про Ізмаїл. Зараз інформація є, що це незначні пошкодження, але тим не менше. Ворог намагається атакувати,

– зазначив Братчук.

Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії на Одеську область.

Додамо, що російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Одесі 11 липня, поціливши у міську інфраструктуру та спричинивши потужні вибухи. Внаслідок ворожого прильоту двоє людей загинули на місці, а ще один молодий чоловік отримав поранення і наразі перебуває під наглядом медиків. На місці влучання розгорнули роботу рятувальні та екстрені служби міста для якнайшвидшого усунення всіх наслідків атаки.