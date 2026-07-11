Про це повідомили у Суспільному.

Що відомо про російську атаку?

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер о 10:43 попередив, що в Одесі оголосили повітряну тривогу.

О 10:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що Росія запустила ракету на Одесу. Вже близько 10:47 у місті прогриміли потужні вибухи.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти завдали удару по інфраструктурі міста. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі.

Коли ще окупанти атакували Одесу?

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог 11 липня завдав ударів по Одещині.

Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала портова інфраструктура. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Окупанти 9 липня атакували Одещину. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про загоряння на території одного з промислових підприємств Одещини. На місці тривають роботи з ліквідації вогню.