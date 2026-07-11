Об этом сообщили в "Суспильном".

Что известно о российской атаке?

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в 10:43 сообщил, что в Одессе объявлена воздушная тревога.

В 10:45 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила ракету по Одессе. Уже около 10:47 в городе прогремели мощные взрывы.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты нанесли удар по инфраструктуре города. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.

Когда еще оккупанты провели атаку на Одессу?

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. 11 июля враг нанес удары по Одесской области.

В результате вражеской атаки были разрушены портовые сооружения. К счастью, пострадавших и погибших нет.

9 июля оккупанты провели атаку на Одесскую область. В результате вражеского обстрела известно о возгорании на территории одного из промышленных предприятий Одесской области. На месте продолжаются работы по ликвидации пожара.