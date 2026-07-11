Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.

Что известно о российской атаке?

В Измаильской РГА сообщили, что Россия в ночь на 11 июля нанесла удары по Измаильскому району.

В результате вражеской атаки были разрушены портовые сооружения. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Благодарим Силы ПВО и ДФТГ Сафьяновской общины за эффективную работу по поражению вражеских целей,

– отметили в РГА.

Когда еще оккупанты провели атаку на Одессу и область?

Одесская область и областной центр 10 июля попали под российский ракетный удар. Сначала серию взрывов слышали в городе, а уже впоследствии громко стало во всем регионе.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по региону. Под обстрел попала портовая инфраструктура, где в результате атаки возникли пожары. Их удалось локализовать спасателям.

Вечером 9 июля в результате российской атаки беспилотниками в Одесской области произошло возгорание нежилого здания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших нет.

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Одесской области. Под вражеской атакой оказалась гражданская инфраструктура региона. В результате ночного удара по Одесской области возник пожар в складском здании с продовольствием. К сожалению, два человека пострадали, им оказывается необходимая помощь.

Также во время обстрела были повреждены расположенные рядом складские здания – спасатели быстро потушили пожары.