Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибухи в Одесі?

У п'ятницю, 10 липня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. За повідомленнями Повітряних сил, у напрямку міста рухалася швидкісна ціль. Моніторингові канали додали, що попередньо, ворог застосував керовані авіаційні ракети.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки немає, проте загроза для міста триває до відбою.

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Зазначимо, що увечері 9 липня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території одного з промислових підприємств. На місці працювали рятувальники та інші служби, які ліквідовували наслідки атаки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.



