Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

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Що відомо про трагедію?

Росіяни скоїли черговий воєнний злочин у середу, 8 липня, близько 18:00. Жінка йшла пішки вздовж дороги між Прудянкою і Цупівкою.

57-річна постраждала отримала численні уламкові поранення. Її доставили до Дергачівської лікарні, в якій вона сама працювала. Попри всі зусилля медиків, жінка померла від отриманих травм.

Мешканцям старостинських округів нагадую, що для уникнення подібних ситуацій і збереження власного життя варто евакуйовуватися,

– закликав Задоренко.

Загибла була останньою мешканкою села Токарівка Друга. Воно розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Російські атаки на Харківську область

Росія продовжує тероризувати мирні міста та інфраструктуру України. У неділю, 5 липня, ворог завдав удару по АЗС в Ізюмі, після якого загинула людина.

28 червня російські війська завдали ракетного удару по людях, які відпочивали біля річки на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще щонайменше 8 людей отримали поранення.