Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

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Что известно о трагедии?

Россияне совершили очередное военное преступление в среду, 8 июля, около 18:00. Женщина шла пешком вдоль дороги между Прудянкой и Цупивкой.

57-летняя пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения. Ее доставили в Дергачевскую больницу, в которой она сама работала. Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась от полученных травм.

Жителям старостинских округов напоминаю, что для предотвращения подобных ситуаций и сохранения собственной жизни следует эвакуироваться,

– призвал Задоренко.

Погибшая была последней жительницей села Токаревка Вторая. Оно расположено в 10-километровой приграничной зоне.

Российские атаки на Харьковскую область

Россия продолжает терроризировать мирные города и инфраструктуру Украины. В воскресенье, 5 июля, враг нанес удар по АЗС в Изюме, в результате чего погиб человек.

28 июня российские войска нанесли ракетный удар по людям, отдыхавшим у реки в Харьковской области. В результате атаки погибла 55-летняя женщина, еще как минимум 8 человек получили ранения.